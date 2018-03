Días de reflexión científica en beneficio de la juventud

Desde este lunes y hasta el 30 de marzo sesionará en el capitalino Palacio de Convenciones el III Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, que mediante conferencias, talleres, paneles y posters abordará 18 ejes temáticos.

La directora del Centro de Estudios sobre Juventud, Teresa Viera, informó que los participantes debatirán, por primera vez, sobre las representaciones mediáticas y las tecnologías de la información y las comunicaciones así como el pensamiento crítico y legado ideológico para las juventudes.

Destacó que otras de las novedades del Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud son las sesiones en talleres y recorridos por experiencias de buenas prácticas con adolescentes y jóvenes en La Habana.

En la cita sesionará el Panel Especial El pensamiento del Che en los jóvenes cubanos del siglo XXI.

Teresa Viera, directora del Centro de Estudios sobre la Juventud, dijo que invertir en jóvenes es una necesidad debido a que la humanidad posee la mayor cifra de personas de ese grupo etario en toda su historia.

En Cuba el envejecimiento poblacional es una realidad, sin embargo el Estado sitúa a las nuevas generaciones en el centro de la implementación de los Lineamientos y del Plan de Desarrollo Económico hasta 2030.

