Dialogó Díaz-Canel con participantes en FIHAV

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo en la tarde del miércoles, en el Palacio de la Revolución, un encuentro con ministros, jefes de delegaciones y empresarios cubanos y extranjeros que participan en la XXXVII de la Feria Internacional de La Habana.

Durante el intercambio Díaz-Canel destacó el papel de FIHAV en el fortalecimiento de las relaciones económicas y reconoció el difícil contexto en el que se celebra esta cita por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Esa circunstancia no impidió a representantes de más de 60 países asistir al evento, en un ambiente de optimismo y confianza en las potencialidades de nuestro país.

La ocasión brindó también la posibilidad de dialogar sobre los planes de desarrollo de Cuba y la voluntad de no renunciar a ellos por difíciles que sean las condiciones.

