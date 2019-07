Dialogan Esteban Lazo y el Canciller de Gambia (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y el canciller de Gambia, Mamadou Tangara, dialogaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y parlamentarias.

En el encuentro en la sede del órgano legislativo, ambos patentizaron la voluntad de afianzar los vínculos entre los países, y Lazo trasladó el agradecimiento a la Asamblea de Gambia ante la creación en mayo del Grupo Parlamentario de Amistad.

Por otra parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también recibió en La Habana a su homólogo de Gambia, Mamadou Tangara, con quien ratificó la voluntad de impulsar los vínculos políticos, de solidaridad y cooperación.

El portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores publicó que ambos titulares repasaron la agenda bilateral, y coincidieron en el buen estado de las relaciones en el contexto del aniversario 40 de su establecimiento.

