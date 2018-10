Dialoga Morales Ojeda con ministros y directivos de la provincia de Sancti Spíritus(+Fotos)

Por el papel que desempeñan en la sociedad, todo lo que se haga en función de la atención al maestro tiene que parecer poco, subrayó hoy aquí Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En un encuentro con varios ministros y directivos de la provincia de Sancti Spíritus para evaluar el inicio del curso 2018-2019, Morales Ojeda insistió en el rol de la educación y del pedagogo, que no es solo impartir uno o dos turnos de clases, sino educar en todos los sentidos, fomentar valores y formar a ese ser humano que soñaron el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara.

Dijo que más allá de lo que hasta ahora se ha hecho para estimular a estos profesionales y reconocerles su trabajo, aún quedan muchas reservas, sobre todo en el trabajo de la formación vocacional y en la permanencia de los que están frente al aula, porque la cobertura docente sigue siendo la principal deficiencia del sector en el territorio.

Es cierto que se buscan alternativas para tener el profesor, comentó Morales Ojeda al referirse a las mil 150 necesidades docentes que declara Sancti Spíritus, pero mientras la provincia siga presentando estos problemas se corre el riesgo de afectar también la calidad del proceso educativo.

Ena Elsa Velázquez Cobiella, titular de Educación, significó que otra de las deficiencias de Sancti Spíritus es la situación constructiva que presentan varios planteles, porque aunque algunos están evaluados integralmente de bien, tienen afectaciones con la red hidrosanitaria; con el municipio de Trinidad con el panorama más complejo.

Morales Ojeda apuntó que todo lo que se haga en esos sitios debe hacerse bien, de lo contrario lo que se repara hoy dentro de algunos años está en las mismas circunstancias o peores, y recalcó que la escuela tiene que ser el centro por el que debe guiarse el resto de las instalaciones de la comunidad.

Al referirse a la situación que exhiben las universidades espirituanas José Martí Pérez y de Ciencias Médicas con el completamiento del claustro, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros insistió en que la prioridad es lograr que existan más profesores titulares.

Nuestras casas de altos estudios son espacios que por su calidad son de referencia y tienen que ser fragua, a su vez, de revolucionarios, recalcó; de ahí que llamó a prestarle especial atención al desarrollo profesional, a la informatización, al programa de formación doctoral y a los vínculos que se establecen entre estas instituciones y las empresas.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión a la que asistió además Deivy Pérez Martín, primera secretaria del PCC en la provincia, tras cinco años del proceso de integración, la “José Martí Pérez” presenta una situación mucho más favorable que en años anteriores; en tanto, la de Ciencias Médicas debe trabajar en la formación de especialidades y en la recuperación de los laboratorios de las ciencias básicas.

Como parte de su visita al territorio espirituano, Morales Ojeda indagó posteriormente en la implementación de las acciones del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático y recorrió áreas de la Escuela Pedagógica Vladislav Volkov, una de las dos que existen en Sancti Spíritus.

FUENTE/ ACN

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.