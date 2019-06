Dialoga Homero Acosta con misión diplomática cubana en China

El secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, dialogó con funcionarios y otros miembros de la misión diplomática de la Isla en China, como parte de su visita de trabajo a la nación asiática.

En la cita, efectuada en la embajada de La Habana en Beijing, Acosta ofreció una actualización del panorama nacional actual y abordó los principales asuntos tratados durante las reuniones con sus contrapartes chinas.

El secretario del Consejo de Estado calificó de productivos sus encuentros con funcionarios chinos y dijo que sirvieron para estrechar los nexos de forma general, pero especialmente, en los ámbitos de la justicia y académico.

Durante el diálogo, aseguró que recibió apoyo a la lucha cubana contra el bloqueo estadounidense y como parte de su agenda de trabajo en el gigante asiático, además sostuvo un intercambio con el ministro chino de Justicia, Fu Zhenghua.

