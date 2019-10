Dialoga Díaz-Canel con cubanos residentes en Irlanda

Dublín, Irlanda. – Como parte de sus actividades oficiales en Irlanda, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó con cubanos residentes en esa nación europea.

Según publica la Cancillería cubana en Twitter, el mandatario dijo a los presentes que la Patria somos todos, y hay que seguir defendiendo a la Patria, además abordaron en el intercambio temas sobre la actualidad nacional.

El presidente cubano inició este domingo una gira por países europeos que incluye visitas oficiales a Irlanda, a la República de Belarús y a la Federación de Rusia, la cual concluirá con su participación en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará en Bakú, República de Azerbaiyán, los días 25 y 26 de este mes.

Durante esta jornada Díaz-Canel fue recibido también por el presidente irlandés Michael Higgins y el primer ministro Leo Varadkar.

