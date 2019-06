Dialoga Díaz-Canel con alto funcionario de la Unión Europea

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo este viernes un interrcambio con el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, quien participó en el Foro de Negocios Cuba, en el Hotel Nacional.

Ambos constataron el buen estado de las relaciones políticas y económicas entre Cuba y la Unión Europea, a lo que ha contribuido la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.

Además intercambiaron sobre la marcha de los programas de cooperación bilateral en sectores como las energías renovables y la agricultura, entre otros, y fue ratificada la voluntad de la Unión Europea de continuar incrementando los fondos para la cooperación con la Isla.

El Comisario europeo rei­teró su rechazo a las medidas de recrudecimiento del bloqueo y, en particular, a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.