Destacó Salvador Valdés Mesa nexos entre Cuba y China

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Salvador Valdés Mesa, destacó que las relaciones entre su país y China alcanzaron plena madurez tras más de medio siglo de establecidas.

Valdés Mesa aseveró que los vínculos diplomáticos entre ambas naciones progresaron de forma ininterrumpida y el sostenido intercambio de visitas de alto nivel consolidó el diálogo y la confianza política mutua.

Los dos países —aseguró— avanzan en el desarrollo pleno e integral de sus relaciones bilaterales, especialmente en la cooperación asociada a la biotecnología, las energías renovables y la formación de recursos humanos.

Destacó que el gigante asiático es el segundo socio comercial de la Isla a nivel global y uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales de bienes.

‘Cuba y China continuarán consolidándose como ejemplo de cooperación sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio recíproco’, enfatizó Valdés Mesa en una nota entregada a Prensa Latina.

También se refirió a la importancia que las dos naciones otorgan a los intercambios de experiencias para la construcción de sus respectivos modelos socialistas, partiendo de sus realidades específicas.

Indicó que Cuba considera a China un factor de equilibrio y estabilidad nivel mundial, pues su ascenso contribuye al multilateralismo y representa una oportunidad para los países en desarrollo.

Por otro lado, Valdés Mesa agradeció la posición invariable del gobierno chino, junto al resto de la comunidad internacional en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña durante más de medio siglo.

Agregó que Cuba acoge con simpatía la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y su extensión hacia América Latina y El Caribe.

El primer vicepresidente cubano comenzó este viernes en Beijing una gira por el continente, con paradas en la República Popular Democrática de Corea y Vietnam.

Más temprano lo recibió su homólogo chino, Wang Qishan, quien le aseguró que la isla tiene un significado especial para el gigante asiático e indicó que a las dos naciones las unen lazos de gran importancia.

Según el programa previsto, Valdés Mesa dialogará esta tarde con otros líderes de esta nación.

Lo acompañan el viceministro primero de Relaciones Exteriores de la isla, Marcelino Medina; el director de Asia y Oceanía de la Cancillería, Alberto Blanco; el embajador cubano aquí, Miguel Ángel Ramírez, y otros funcionarios de la misión diplomática.

Tomado de Cubasí

