Destacan pasos de Cuba y Caricom para enfrentar cambio climático (+Fotos)

El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó hoy en Georgetown, Guyana, los pasos conjuntos dados por Cuba y la Comunidad de Estados del Caribe para enfrentar el cambio climático.

Durante la inauguración de la VI Reunión Ministerial Caricom- Cuba, aseguró que resulta inquietante la vulnerabilidad que presentan nuestras naciones ante los efectos de ese fenómeno global; es precisamente en esta esfera en la que hemos venido dando importantes pasos en los últimos años, enfatizó el jefe de la diplomacia cubana.

En ese sentido, las dos partes han firmado instrumentos para la cooperación, como el rubricado por la Defensa Civil de Cuba y la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencia, detalló.

También, recientemente en Santa Lucía rubricaron una Declaración de Compromiso para el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana hidrometeorológicos en el Caribe, agregó.

