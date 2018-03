Destacan participación de jóvenes cubanos en elecciones

La Habana, Cuba. La coordinadora de los colaboradores de la Comisión Electoral Nacional, Lisandra Esquivel, destacó la participación activa que tendrán los jóvenes cubanos en los comicios generales del venidero 11 de marzo.

En el mundo existen personalidades o instituciones internacionales que se ocupan de velar por la legalidad y democratización de las elecciones, en el caso cubano, el hecho de que esas figuras sean estudiantes es muy importante, dijo Esquivel.

La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, explicó que desde las elecciones parciales de 2015, se insertaron las figuras de los supervisores y colaboradores del proceso.

En el caso específico de los colaboradores, su función es contribuir con el perfeccionamiento del sistema electoral cubano, al convertirse en veladores de la legalidad en cada una de las etapas del proceso electoral.

Este grupo de unos 17 mil alumnos a nivel nacional, está conformado por estudiantes universitarios y de la enseñanza media superior; en La Habana la cifra asciende a los mil 26 colaboradores.

Lisandra Esquivel, coordinadora de ese grupo, aclaró que como muchos de esos educandos no tienen formación jurídica, solo los que cursan la carrera de Derecho, se llevó a cabo un programa de capacitación.

La participación de los jóvenes, no solo le da un carácter más democrático al proceso electoral cubano, sino que influye también en la propia formación cívica de esos estudiantes, subrayó.

La coordinadora, puntualizó que los supervisores controlan la actividad de las autoridades electorales, mientras que los colaboradores sirven como medio de retroalimentación para las autoridades del Consejo Electoral Nacional.

