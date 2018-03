Destacan inquebrantable amistad entre Cuba y Vietnam

La Habana, Cuba.- Con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong y el miembro del Buró Político y primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aconteció en La Habana la clausura del Encuentro de Solidaridad entre jóvenes cubanos y vietnamitas.

En el acto, Nguyen Phu Trong destacó que a lo largo de más de medio siglo, ambos pueblos han estado codo a codo en la lucha por la independencia nacional y la libertad.

Dijo que entre nuestra Isla y Vietnam existe una verdadera relación de amistad, solidaridad y hermandad, tesoro invaluable que debemos cuidar, preservar y heredar a las futuras generaciones.

Tenemos la convicción de que con la creatividad, el entusiasmo, la energía y la voluntad, los jóvenes vietnamitas y cubanos heredarán la gloriosa tradición siempre contribuyendo al desarrollo y ascendente relación entre ambos países, expresó el dirigente partidista.

El miembro del Buró Político y primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez elogió que el Encuentro de Solidaridad entre los jóvenes cubanos y vietnamitas en La Habana estuvo lleno de emociones, sentimientos revolucionarios y eterno compromiso con el presente y futuro.

En la clausura, Díaz Canel dijo que el intercambio fue expresión concreta de que la entrañable amistad entre ambos países no devino de un hecho coyuntural, no se ha quedado anclada en el pasado ni responde a conveniencias efímeras.

La Orden de la Amistad, que otorga el presidente de la República Socialista de Vietnam, se les entregó en el encuentro a 5 combatientes internacionalistas cubanos que estuvieron junto al pueblo vietnamita en la dura etapa de la guerra.

Cuba y Vietnam afianzaron el incremento de sus vínculos solidarios con la firma de un acuerdo de intercambio entre las juventudes comunistas de ambos países.

