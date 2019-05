Destaca Ministro cubano lazos de Cuba y CARICOM

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó hoy los lazos de fraternidad con la Comunidad del Caribe (Caricom) y las potencialidades de cooperación.

Sostuve fraternal encuentro con los Jefes de Misión de los países de CARICOM acreditados en Cuba; ratificamos los históricos lazos de hermandad que nos unen, y las potencialidades para fortalecer la cooperación e intercambios comerciales en áreas mutuamente beneficiosas, escribió Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter.

En una ocasión, el vicecanciller cubano Rogelio Sierra expresó que los vínculos de la mayor de las Antillas con el Caribe son un modelo ejemplar para el mundo, sobre todo en tiempos en los que en el planeta crece la hostilidad.

Los lazos de Cuba y Caricom son de apoyo mutuo y solidaridad, de comprensión de nuestras necesidades, e interés en ayudar a satisfacerlas, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez destacó hoy el reconocimiento de Naciones Unidas a la isla caribeña, al ser elegida para ocupar responsabilidades en diferentes entes del organismo internacional.

Nuevo reconocimiento para Cuba que fue electa en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como miembro de la Junta Ejecutiva de UNICEF, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos y la Comisión de Desarrollo Social, escribió Rodríguez en la cuenta de la red social Twitter.

Cuba mantiene estrechos nexos con la Unicef, organización que confirmó desde hace varios años que la isla es el único país de América Latina sin desnutrición infantil.

En medio del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo a la isla, la FAO reconoció los avances de la nación caribeña en la lucha contra la desnutrición.

