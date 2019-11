Destaca Díaz-Canel vitalidad de la empresa estatal socialista

La Habana, Cuba. – Durante la reunión de trabajo con las Juntas de Gobierno, realizada este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó que en la actualidad se aprecia más agilidad en la presentación de medidas que facilitan la gestión de la empresa estatal socialista.

El mandatario consideró que, sin embargo, todavía no se aprovechan todas las posibilidades y seguimos lentos en los encadenamientos productivos con el turismo, la inversión extranjera, el sector no estatal.

En el encuentro se analizaron, además, el cumplimiento de los principales indicadores directivos al cierre del tercer trimestre del presente año y la implementación de algunas medidas aprobadas para impulsar la economía.

Díaz-Canel destacó que se necesita que se ejecute todo lo que se apruebe y demostrar la viabilidad y éxito de la empresa estatal como ente fundamental de la economía.

Exhortan Díaz-Canel a mantener la unidad

En el encuentro de este miércoles con la Junta de Gobierno, Miguel Díaz-Canel expresó que la empresa estatal de hoy se ha hecho en un escenario particularmente complejo, de recrudecimiento del bloqueo, persecución financiera, unido a la tensa situación política en el área.

El presidente cubano enfatizó que de ahí la importancia de mantener la unidad, y de no permitir fracturas ni dar paso a injerencias ni manipulaciones.

Díaz-Canel se refirió, también, a la necesidad de sostener el compromiso con las medidas de ahorro implementadas para sortear la crisis de combustible, que ha afectado al país.

Además, manifestó que si las empresas aprovechan mejor las medidas aprobadas y cumplen con esas indicaciones estarán pensando como país; y esa es la manera más enaltecedora de celebrar el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución Cubana, acotó.

