Destaca Díaz-Canel rechazo a campaña contra Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este miércoles en las redes sociales el rechazo a la campaña contra Cuba de eurodiputados de derecha en el Parlamento Europeo.

El mandatario cubano escribió en su cuenta en Twitter Rechazan en Bélgica campaña contra Cuba de eurodiputados. Una muestra más de la vulgar e injerencista política de subversión y descrédito del imperio contra la Revolución Cubana. Cuba es soberana e independiente, no nos sometemos ante nadie.



Este mensaje lo enlaza con la información, que señala que organizaciones latinoamericanas y cubanos residentes en Bélgica rechazaron una nueva campaña contra Cuba promovida por diputados de derecha en el Parlamento Europeo.

En una declaración, denunciaron la subordinación de sectores de la política europea a la agresividad de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

