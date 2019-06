Destaca Díaz-Canel papel de artistas e intelectuales

La Habana, Cuba. – A pocos días de que comience el IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, resaltó el papel de los intelectuales en la sociedad.

En su cuenta en Twiter, el mandatario escribió que la magna cita tiene mucho que aportar, y que nuestros creadores serán genuinos actores en la sociedad, para que florezca la cultura.



Este sábado, Díaz-Canel sostuvo un encuentro con artistas e intelectuales del país, en el cual llamó a defender el papel del creador y la identidad nacional, y elogió los debates realizados como antesala del Congreso, previsto del 28 al 30 del mes en curso.

De acuerdo con los organizadores, la cita será inclusiva y participativa, debido al trabajo realizado desde la base, y abordará temas como la relación entre cultura y medios de comunicación, y los vínculos entre cultura y turismo.

