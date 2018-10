Destaca Díaz-Canel determinante rol de la Unión de Informáticos (+Fotos)

El país avanza en el proceso de informatización de la sociedad, y para el éxito de esa tarea es determinante la activa participación de la Unión de Informáticos de Cuba, afirmó el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez al clausurar la primera conferencia nacional de la organización.

Señaló que la informatización, la investigación científica y la innovación, pueden y deben usarse como herramientas para la solución de los problemas.

Sobre el gobierno electrónico y la atención ciudadana, Díaz-Canel instó a determinar cuáles son las plataformas a desarrollar para garantizar la participación de la sociedad a través de escenarios digitales en la toma de decisiones.

En la clausura de la primera conferencia nacional de la Unión de Informáticos de Cuba, el presidente cubano reconoció la labor en la gestión del conocimiento, siendo la organización abanderada en ese proceso.

Al clausurar la primera conferencia nacional de la Unión de Informáticos de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se refirió a los programas que abarca el proceso de informatización, como la digitalización de la televisión terrestre, y la ampliación de los servicios de acceso a internet.

En la medida que avance la informatización de la actividad económica y social del país, dijo el Presidente cubano, cobra mayor importancia garantizar la ciberseguridad de las operaciones.

Llamó Díaz-Canel a seguir desarrollando aplicaciones y soluciones informáticas nacionales, así como a potenciar la relación con los gobiernos en los territorios, porque, apuntó, el proceso de informatización se debe tejer desde lo local hasta lo nacional.

Como parte de la jornada final de la conferencia nacional de la Unión de Informáticos de Cuba, fueron reconocidas entidades como DESOFT, y TECNOMÁTICA.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.