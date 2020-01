Destaca Díaz-Canel cultura y compromiso del pueblo espirituano

Sancti Spíritus, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el pueblo espirituano es culto y comprometido, al departir este jueves con pobladores, como parte de la visita gubernamental de 2 días que encabeza a esa provincia y que concluye hoy viernes.

Al salir del Museo de Arte Colonial, varios espirituanos lo estaban esperando para ofrecerle sus muestras de cariño y respeto, además de ratificarle el compromiso que tienen con la Revolución.

El mandatario cubano reiteró que estas visitas, no son de chequeo, ni control, sino de ayuda para entre todos resolver problemáticas y avanzar en el desarrollo socioeconómico de la nación.

El recorrido nocturno se inició por el Polideportivo Yayabo, instalación reconstruida luego de ser afectada por el paso del huracán Irma en septiembre de 2017 y que perdió gran parte de su cubierta.

Impresionante el trabajo de recuperación de la instalación, escribió Díaz-Canel, al estampar su firma en el libro de visitantes del centro deportivo espirituano, donde dialogó con las integrantes del equipo femenino de la primera categoría de baloncesto.

Este jueves, el mandatario recorrió entidades económicas e instituciones sociales del territorio, en las que conoció la labor que desarrollan los colectivos para contribuir al desarrollo integral del país, a pesar de la difícil situación económico-financiera que atraviesa por el recrudecimiento del bloqueo.

En el día de hoy, el presidente cubano dio seguimiento al estado de cumplimiento del programa de agricultura urbana y suburbana en esta provincia.

La Presidencia cubana informó en su cuenta en Twitter que la agenda de trabajo de Díaz-Canel y miembros del Consejo de Ministros incluye temas, como la producción de alimentos y el autoabastecimiento.

En recorridos paralelos, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el Primer Ministro del Gobierno Manuel Marrero, han compartido con habitantes espirituanos en centros laborales y estudiantiles.

