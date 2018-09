Destaca Diaz-Canel amplio debate de Proyecto Constitucional (+Fotos)

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, definió este miércoles 12 de septiembre, en la occidental provincia de Pinar del Río, de amplios los debates en torno al Proyecto de Constitución que desde el pasado 13 de agosto inició la mayor isla de las Antillas con participación popular.

Como parte de la visita gubernamental que encabeza a ese territorio, el Jefe de Estado asistió al análisis de la propuesta en la universidad Hermanos Saíz, con reconocimiento en diversos saberes, según calificó a la casa de altos estudios.

Integrantes del consejo de dirección de ese centro profundizaron en lo relativo a los principios fundamentales de la nación, los derechos individuales, sociales, económicos y culturales, la edad para ser elegido presidente de la República y la estructura del Consejo de Ministros.

Al intercambiar con los asistentes, Díaz-Canel puntualizó que es elevado el número de intervenciones y las propuestas se registran con mucho rigor.

“Los medios occidentales se complacen en restar importancia a este proceso que se fortalece con la palabra de cada cubano en el interés de robustecer la carta magna que queremos y que define a nuestro país”, añadió.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba recorrió sitios de interés económico y social de Pinar del Río, y dialogó con los lugareños en torno a las problemáticas que los afectan.

TOMADO DE RADIO HABANA CUBA

