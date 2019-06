Destaca Canciller compromiso de Cuba con derechos de los trabajadores

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó hoy el compromiso de la Isla con la protección de los derechos de los trabajadores, la justicia social y un empleo digno para todos.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores recordó en su cuenta de Twitter esos deberes de su gobierno, a propósito del centenario de la Organización Internacional del Trabajo y la participación del primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, en la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Rodríguez recordó que la mayor de las Antillas es miembro fundador y Estado parte en 90 convenios del organismo internacional.

Destacó también que Cuba es uno de los 9 países que participaron en la redacción de la Constitución del organismo de Naciones Unidas, llamado Capítulo XIII del Tratado de la Paz de Versalles.

