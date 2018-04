Destaca Aleida Guevara rol histórico de juventud cubana

La hija del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, Aleida Guevara March, calificó este 4 de Abril a la juventud cubana de digna heredera del legado del Héroe Nacional José Martí y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

La doctora Guevara March participó en el acto nacional por los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 57 de la Organización de Pioneros José Martí, celebrados en la central provincia de Sancti Spíritus.

Destacó Aleida Guevara March el rol histórico de los jóvenes cubanos durante el proceso revolucionario, y los exhortó a trabajar y estudiar para poder dominar la naturaleza, ayudarla y seguir creciendo junto a ella.

Significó que el Che era abanderado de forjar en los jóvenes una mentalidad creadora, capaz de dominar la ciencia y la técnica para seguir al frente de los avances de la Patria.

