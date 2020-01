Designados Intendentes en asambleas de todo el país

La Habana, Cuba. – Las 168 asambleas municipales del Poder Popular en Cuba, designaron a sus intendentes e integrantes de los Consejos de la Administración, cumpliendo con la Constitución de 2019.

En todo el país, los representantes locales designaron a quienes presidirán los Consejos de la Administración, propuestos por el presidente de la Asamblea, teniendo en cuenta su desempeño al servicio del pueblo.

En esos cuerpos legales se establece que la nueva figura del Gobierno en los territorios busca fortalecer la gestión de la estructura, entre otras tareas; este año deberá aprobarse la ley del funcionamiento del gobierno local, donde se definirán los procedimientos y funciones del cargo

Los intendentes presidirán los Consejos de la Administración en cada territorio, el que tiene carácter colegiado, desempeñará funciones ejecutivas-administrativas y dirigirá la Administración Municipal

