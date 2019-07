Desde hoy, trabajo en Comisiones del Parlamento

La Habana, Cuba. – Asuntos cardinales de la realidad económica y social del país ocuparán, desde hoy y hasta el miércoles, la agenda de las 10 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo al periodo ordinario de sesiones a partir del día 13 de julio.

Este lunes estarán en la mira de los diputados los resultados de la fiscalización y control a temas como la situación del transporte público, el impacto de la sustitución de importaciones en el turismo, y la ejecución del proceso inversionista en la industria alimentaria.

Una actualización del cumplimiento del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado en el primer semestre centrará la atención de la comisión económica, al tiempo que en otra sala del Palacio de Convenciones se informará sobre la Política de la Vivienda.

La Tarea Vida y la dinámica demográfica también formarán parte de los análisis de los diputados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.