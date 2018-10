Desde hoy, audiencias públicas contra el bloqueo

Las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realizan desde hoy y hasta el 24 de octubre, audiencias públicas para denunciar los daños que ocasiona el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.

De acuerdo con el Área de Comunicación Social del Parlamento, los encuentros serán en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Pinar del Río y Artemisa.

8 audiencias públicas están previstas, con sede en las universidades de Artemisa, Camagüey y la Agraria de Mayabeque, así como en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, y un consejo popular de Pinar del Río, entre otros lugares.

La primera de esas reuniones, organizada por la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, se pactó para hoy en el Hospital Manuel Fajardo, de La Habana.

