Desarrollarnos con el aporte de todos

La Habana, Cuba. – La Asociación Nacional de Economistas y Contadores, ANEC, juega un papel fundamental porque en economía no puede haber improvisación, sino ciencia y visión objetiva de nuestras potencialidades para no solo resistir, sino desarrollarnos y elevar la calidad de vida de la población, afirmó el ministro Alejandro Gil.

El titular de Economía y Planificación fue uno de los ponentes en la jornada inaugural en el Palacio de Convenciones del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, ANEC, donde reafirmó que se puede garantizar el desarrollo, a pesar del bloqueo y las restricciones que nos imponen.

Gil explicó los pormenores del Plan Anual, que, recordó, no tiene reservas porque hay equilibrio en la cuenta corriente, es decir no hay margen para consumir más de lo que el país es capaz de importar.

Por eso se potencian proyectos de desarrollo local sobre la base de aprovechar los recursos endógenos, subrayó el ministro.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señaló que el Plan del año próximo se diseña desde la base discutiéndolo con tiempo, e identificando las potencialidades para disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones.

Ante el plenario del VIII Congreso de la ANEC, Gil insistió en que ese Plan tiene que ser más eficiente por su propia naturaleza, y en ese sentido subrayó que no es una camisa de fuerza, pues solo tiene indicaciones claras de lo que necesita el país.

Explicó que en ese diseño se tienen como prioridades las actividades vinculadas a la producción de alimentos y medicamentos, construcción de viviendas, transporte e informatización.

El VIII Congreso de la ANEC, que sesionará hasta el viernes en el Palacio de Convenciones, comenzó a discutir 400 propuestas de soluciones a problemas de la economía nacional.

