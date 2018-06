Desarrollar la agricultura es la meta para Cuba

La Habana, Cuba. – La preparación del sector cooperativo campesino para la implementación del sistema tributario, fue tema de análisis del VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que sesionó en el Centro integral Niceto Pérez, en Güira de Melena.

El segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reconoció que el proceso marcha de manera positiva y llamó a continuar explicando a cada productor la necesidad del pago de esos impuestos para el desarrollo de la Agricultura.

Afirmó que es necesario lograr niveles productivos que permitan la sustitución de importaciones y disminución de precios de los productos agrícolas, lo cual será posible aplicando la ciencia y la técnica, pero para eso -enfatizó- hace falta presupuesto.

Destacó que aunque convencer a las personas sobre la importancia de la contribución es tarea compleja, nuestro país está en condiciones de enfrentarla con calidad.

En el VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que sesiona en Güira de Melena, su presidente Rafael Santiesteban Pozo, afirmó que es necesario que los productores entiendan que los impuestos no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan incrementar la producción.

Explicó a los presentes la importancia de que todos conozcan que los pagos serán a partir de los ingresos productivos y aquellos que menos obtengan no quedarán desamparados, pues contarán siempre con el apoyo del Estado.

El pinareño Rogelio Obtusa, miembro del Comité Nacional de la ANAP, refirió que una vez más los campesinos cubanos apoyarán la tarea, pero para ello es vital fortalecer el papel de las cooperativas.

Igual criterio compartió Yuleydis Menéndez quien aseguró que son las juntas directivas las responsables de acompañar el proceso y prepararles la declaración jurada a cada uno de los socios.

