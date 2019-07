Denuncian acciones de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció las actividades de persecución de asesores de la Casa Blanca contra operaciones comerciales entre la Isla caribeña y Venezuela.

En un mensaje en la red social de Twitter, el jefe de la diplomacia de la mayor de Las Antillas, señaló que en franco acto de piratería, asesores de la Casa Blanca se jactan de amenazas e ilegal actividad de vigilancia y persecución contra operaciones comerciales entre Cuba y Venezuela.

Asimismo, subrayó el Ministro de Relaciones exteriores de Cuba, que el Gobierno de Estados Unidos no tiene derecho alguno a intervenir en relaciones legítimas entre dos Estados soberanos.

Desde hace varios meses, la administración del presidente Donald Trump realiza acciones encaminadas a romper la alianza entre la Isla caribeña y la nación sudamericana.

