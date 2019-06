Denuncia Salvador Valdés Mesa recrudecimiento del bloqueo (+Fotos)

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Salvador Valdés Mesa, denunció el recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde hace casi 60 años contra la Isla.

Salvador Valdés Mesa, llegó este martes a Ginebra, Suiza, para asistir a la sección de alto nivel de la reunión 108 de la Conferencia Internacional del Trabajo.

La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano supremo de decisión de la Organización Internacional del Trabajo, que cada año congrega a las delegaciones tripartitas de los 187 estados miembros.

La embajada cubana en Suiza, publicó en la red social de Twitter que la Ley Helms-Burton pretende impedir que cada nación determine soberanamente y, de acuerdo con el derecho internacional, los términos de la compensación.

