Denuncia Cuba en la FAO perjuicios del bloqueo

Roma, Italia. – Durante su intervención en el período de sesiones 41 de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia, el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, denunció los daños causados al sector agroalimentario cubano por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Rodríguez Rollero señaló que, entre abril de 2017 y marzo de 2018, las pérdidas por esa política agresiva superaron los 400 millones de dólares.

Los ingresos dejados de percibir por ese cerco económico, el cual se recrudece hoy, hubieran servido para la reinversión y la creación de infraestructuras más sólidas en el sector agroalimentario, precisó.

El ministro apuntó que el desarrollo agrícola es piedra angular para el presente y futuro de Cuba, con especial atención a los programas para incentivar el desarrollo rural.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.