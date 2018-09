Denuncia Cuba el bloqueo en Foro de Islas del Pacífico

El vicecanciller de Cuba, Rogelio Sierra, condenó en la ciudad de Yaren el bloqueo que Estados Unidos impone a nuestro país desde hace casi 60 años.

El funcionario denunció el cerco que ha ocasionado daños por más de 820 mil millones de dólares, en la reunión de los interlocutores del Foro de las Islas del Pacífico, que se desarrolla en la República de Nauru.

También comentó que la representación cubana fue invitada a compartir sus experiencias, con respecto a la cooperación Sur-Sur en una mesa redonda con los líderes de las islas del Pacífico, y lo consideró como una responsabilidad importante.

Detalló que en esa reunión Cuba reafirmó su compromiso con los pequeños Estados insulares del Pacífico, una relación motivada por los sentimientos de hermandad y solidaridad, que promovió siempre el líder histórico de la Revolución cubana Fidel.

