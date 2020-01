Delegados votarán en nombre de sus electores

Granma, Cuba.- Yanelis Fonseca, delegada de la circunscripción de Pueblo Nuevo, Consejo Popular rural William Soler, en Bayamo, manifestó a Radio Reloj su complacencia por votar en nombre de sus electores por los candidatos a Gobernador y Vicegobernador de Granma.

La también Diputada cumple su tercer mandato como delegada de Base y pondera la importancia que tiene para el futuro de Cuba perfeccionar los órganos del Poder Popular y fortalecer el Gobierno en todas sus instancias.

Expresión de respaldo a la Revolución, a su dirección histórica y al presidente cubano, será la elección del Gobernador y Vicegobernador provincial, afirma a nuestra emisora Ramón La Rosa, jubilado del sistema radial de Granma.

Destaca, además, el hecho de que son los delegados de circunscripciones quienes emitirán su voto por los candidatos a Gobernador y Vicegobernador que les propone nuestro Presidente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.