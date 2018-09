Delegación cubana visita lugares donde estuvo Fidel en Vietnam (+Fotos)

Una delegación cubana encabezada por el primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, visitó en la central provincia de Quang Binh, el hospital Amistad Vietnam-Cuba, donado por Fidel después de visitar ese país.

Radicada en Dong Hoi, la institución fue inaugurada en 1981, y como dijo Valdés Mesa en un discurso ante sus trabajadores, constituye un monumento a la permanente voluntad de los cubanos de compartir lo que tienen con otros pueblos hermanos.

Desde abril en el centro trabajan 4 médicos de la Isla y sus aportaciones en conocimientos y manejo de tecnología son tan apreciadas, que el director del hospital, Duong Thanh Binh, dijo que quieren más profesionales de Cuba y enviar acá a los vietnamitas a calificarse.

Luego, en la propia provincia, cruzaron el puente Hien Luong sobre el río Ben Hai, que durante un buen tramo corre junto al paralelo 17.

