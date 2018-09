Delegación Cubana a Naciones Unidas sostiene encuentro con agrícolas de EEUU

Uno de los sectores de la sociedad norteamericana que más ha empujado para avanzar en los nexos con Cuba ha sido el agrícola, pues ciertamente, en esta esfera el comercio bilateral sería beneficioso tanto para Cuba como para Estados Unidos.

Por ello fue indispensable para el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la delegación que lo acompaña en este viaje a Nueva York, reunirse con empresarios y líderes de distintas organizaciones del sector agrícola en este país.

El intercambio constató la necesidad de trabajar para eliminar las restricciones del bloqueo que impone Washington. En ese sentido, el mandatario cubano recordó que no es Cuba la que pone obstáculos a las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Más información desde NY de Angélica Paredes

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.