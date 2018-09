En defensa de una educación revolucionaria

A pesar de las limitaciones económicas, este 3 de septiembre Cuba iniciará el nuevo curso escolar defendiendo una instrucción inclusiva, gratuita, revolucionaria y socialista, afirmó a la prensa en La Habana, Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación.

Señaló que en un recorrido por instituciones educacionales, comprobó el favorable ambiente político y moral de maestros, estudiantes y la familia, la cual agradece a la Revolución la posibilidad de desarrollar integralmente la formación de sus hijos.

Ena Elsa Velázquez Cobiella destacó el trabajo mancomunado de organismos e instituciones, liderados por el Partido y el Gobierno en cada territorio para garantizar que el curso escolar se inicie en mejores condiciones que en la etapa anterior.

Explicó que la reparación y el mantenimiento de las instituciones educacionales tienen una situación favorable en todo el país.

Aseguran noventa y tres por ciento de cobertura docente

Ena Elsa Velázquez Cobiella Ministra de Educación aseguró a la prensa en La Habana que hasta estos momentos se garantiza la cobertura del personal docente al 93 por ciento

No obstante señaló que el uso de cerca de 21 mil opciones garantiza el 99,6 por ciento de completamiento de los maestros necesarios e indicó que se reporta un déficit de 547 educadores

Explicó Ena Elsa Velázquez Cobiella que las alternativas de cobertura se refieren a los contratos por hora, el incremento de la relación profesor-estudiante, aumento de la carga docente y la contratación de especialistas de la producción y los servicios.

Comentó que en todos los territorios se priorizó la ubicación de los egresados de los centros formadores fundamentalmente en escuelas pedagógicas y planteles provinciales.

