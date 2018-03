En defensa de la Patria y la Revolución

La Habana, Cuba.- La juventud cubana defenderá a su Patria, la Revolución y sus logros en los eventos de la sociedad civil paralelos a la VIII Cumbre de las Américas, prevista el mes próximo en Lima, Perú, afirmó este sábado el joven Asael Alonso.

El investigador del Centro de Estudios sobre la Juventud señaló que en la capital peruana, los jóvenes de la isla expondrán su realidad y rechazarán cualquier provocación de contrarrevolucionarios vengan de donde vengan.

Allí no permitiremos provocaciones de mercenarios pagados por el imperialismo yanqui, donde estemos los jóvenes genuinos de esta Revolución los enfrentaremos con decisión, precisó.

De acuerdo con Alonso, a Lima viajará una delegación de organizaciones estudiantiles y movimientos, entre ellos la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), las Brigadas Técnicas Juveniles, las Brigadas de Instructores de Arte y el Movimiento Juvenil Martiano.

