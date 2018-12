Defender una Latinoamérica y Caribe unida en su diversidad (+Fotos)

La XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) inicia sus debates hoy en La Habana, para fortalecer su unidad y capacidad de concertación.

A la cita asisten el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, y otros jefes de Estado y representantes de los países que integran el ALBA, que cumple 14 años de creada por Fidel y Chávez.

Resulta impostergable luchar y defender una Latinoamérica y Caribe unida en su diversidad en la que prevalezca el respeto, las relaciones de amistad y cooperación.

Los éxitos que acumula la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos en sus 14 años de existencia son innegables.

