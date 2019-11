Defender la paz regional

La Habana, Cuba. – A articular la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda, y defender la región como Zona de Paz, instó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en la Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, a la que también asistió el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura.

Díaz-Canel advirtió sobre la actual escalada agresiva del imperialismo, y en ese sentido significó el papel de los jóvenes en la lucha frente a su perversidad.

Subrayó que enfrentamos una batalla ideológica y cultural, desde una estrategia colonizadora, con la que tratan de destruir la identidad de nuestros pueblos.

La importancia de trabajar en una plataforma emancipadora de comunicación fue resaltada por el presidente cubano en la Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, que ratificó los postulados defendidos en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

En la Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, efectuada en el Palacio de Convenciones de La Habana, el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, destacó que ese mecanismo es expresión inequívoca de unidad y acción en torno a las metas comunes de la región.

Aseguró que mientras más radical sea la agresión contra Cuba, mayor será nuestro compromiso solidario con las causas justas, y reiteró que no renunciaremos a ninguno de nuestros principios.

La Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, conducida por su Secretaria Ejecutiva, Mónica Valente, evaluó los acuerdos de la cita anterior en Venezuela, y debatió sobre los desafíos de los movimientos progresistas.

La lucha por las causas justas, así como las campañas de solidaridad con Cuba, Nicaragua, Venezuela y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también marcaron la jornada.

