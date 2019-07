Defender el turismo como sector estratégico de la nación

La Habana, Cuba. – Los cubanos debemos defender el turismo por lo que aporta al desarrollo, y porque en su modo de actuar resguarda nuestra cultura, identidad, valores e idiosincracia, aseveró el presidente de Miguel Díaz Canel.

Tras la rendición de cuenta del Ministerio de Turismo al Parlamento, afirmó que los ingresos de ese sector son vitales para el desarrrolo sostenible del país, con integralidad económica, medioambiental y social.

Díaz Canel precisó a los diputados reunidos en plenario, que se ha ido organizando el encadenamiento para sustituir importaciones a partir de que todos los sectores tienen incidencia en la oferta y en la proyección para insertar el turismo en el desarrollo local y territorial.

Ponderó que el sector genera empleos, y existen potencialidades que darán respuesta a las recientes medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para impulsar la economía.

Hay que seguir desarrollando nuevos productos turísticos, y que en ellos esté presente nuestra cubanía, afirmó el presidente Miguel Díaz Canel, al término de la información ofrecida a los diputados sobre el estado actual del turismo.

Señaló que hoy el sector demanda una actividad intensa, y por ello, Cuba trabaja constantemente en la atracción de nuevos mercados, y potencia inversiones por el nivel importante de ingresos que tributa.

Vamos a superar el bloqueo, remarcó Díaz-Canel y subrayó que siempre vendrán los turistas a nuestra Isla, por su seguridad, la calidad del pueblo, porque a Cuba se respeta, hay solidaridad y valores esenciales que la gente sabe apreciar.

Agregó ante los legisladores que, con el objetivo de fortalecer los encadenamientos con la industria turística, el Consejo de Ministros chequea permanentemente con los organismos involucrados, los bienes que producen para ese sector.

El país tiene dossectores importantes con potencialidades para aportar mayor crecimiento al Producto Interno Bruto: la agroindustria y la manufactura, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel tras la rendición de cuenta al Parlamento del Ministerio de Industria.

Al finalizar el informe que detalla resultados y proyecciones del Ministerio de Industrias, el Jefe de Estado insistió en que las producciones cubanas nos distingan, y exhortó a volcar la primera mirada hacia nuestra industria, hacia lo que se necesita y se puede hacer.

Ante los más de 600 parlamentarios, Díaz-Canel orientó aprovechar el potencial de diseño del país en función de los productos industriales.

Enfatizó en la importancia de la automatización e informatización de maquinarias viejas, en tanto ponderó la urgencia de recuperar piezas de repuesto que sustituyen importaciones.

Vivimos un escenario complejo, pero estamos preparados y en mejores condiciones para enfrentar y buscar alternativas, explotar mejor nuestras reservas de eficiencia, ofreciendo mayor calidad, más servicios y ofertas que nos permitan generar ingresos, afirmó el ministro de Turismo, Manuel Marrero.

En su informe ante los diputados, puso énfasis en el impacto negativo del bloqueo y las nuevas medidas de Washington que eliminan los viajes educativos grupales, y prohíben el arribo de cruceros y otras embarcaciones.

En medio de esa compleja coyuntura -dijo Marrero- se estima cerrar el año con 4 millones 300 mil visitantes internacionales, lo que representaría un decrecimiento de 10 por ciento con respecto al 2018.

Para contrarrestar la situación, comentó sobre un plan de acciones para flexibilizar la política comercial y estimular los flujos de visitantes desde el extranjero.

Ante el Parlamento que dirige Esteban Lazo y con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel los diputados reunidos en plenario conocieron el estado actual de la política para el incremento de la recuperación de materias primas, y la producción de envases y embalajes.

El ministro de Industrias, Alfredo López, en su rendición de cuenta, insistió en conquistar el mercado, una meta decisiva del plan 2020, y señaló la responsabilidad de fabricar productos en beneficio de la calidad de vida de la población.

A tono con tiempos de gobierno y comercio electrónicos está la rama industrial, dijo, y resaltó el aumento de ventas online de productos como televisores y cajas decodificadoras, por medio de la empresa CITMATEL.

Sobre la reconversión tecnológica de la planta de Cloro-Sosa, en Villa Clara, que producirá sosa cáustica, cloro y ácido clorhídrico, informó el titular de Industrias a los diputados.

El diputado Marino Murillo presentó a los parlamentarios una detalla información acerca de los nuevos procedimientos para implementar los Lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido.

Explicó el Jefe de la Comisión de Implementación que este grupo no logró involucrar organizadamente en el proceso a los órganos, organismos, organizaciones y entidades.

En ese sentido señaló que en la proyección estratégica para el período 2017-2021, deben participar de manera activa los Organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular.

Murillo indicó que habrá una proyección estratégica directiva, que elabora la Comisión de Implementación de los Lineamientos, otra de cada Organismo de la Administración Central del Estado y una tercera con actividades y medidas que deben incluir en sus planes los órganos del Poder Popular.

En presencia del presidente del Parlamento, Esteban Lazo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 72, Ley Electoral, para cubrir cargos vacantes, 7 diputados de igual cantidad de municipios tomaron posesión de sus cargos.

Sus nombres son Eduardo Rodríguez, Osvaldo Vento, Meisi Bolaños, Antonio Rodríguez, Félix Martínez, Liván Fuentes y José Ángel Fernández.

Es un honor para el Parlamento darles la bienvenida y tener la seguridad de que su juramento será cumplido por la Patria, la Revolución y el Socialismo, dijo Esteban Lazo a los legisladores, luego de que recibieran el sello que los acredita como tal.

Este viernes, los diputados, reunidos en grupos, estudiarán y aclararán dudas sobre los proyectos de leyes de Pesca, Símbolos Nacionales y Electoral.

