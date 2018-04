Dedican a Fidel condición de excelencia de Universidad de Oriente (+FOTOS)

Santiago de Cuba, Cuba.- La condición de Excelencia, entregada a la Universidad de Oriente, fue dedicada al líder de la Revolución cubana Fidel Castro y al aniversario 65 del asalto al Cuartel Moncada.

Diana Sedal, rectora de la institución, recibió el diploma de manos de José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, en ceremonia que contó con la presencia de Lázaro Expósito, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Santiago de Cuba.

Ante docentes y estudiantes, se reconoció al eterno Comandante en Jefe, quien siempre se preocupó por fomentar la superación profesional y el buen desempeño de la Universidad de Oriente.

Saborido, titular del ministerio de Educación Superior, expresó que la Excelencia es el colofón del proceso de evaluación realizado y trasmitió su felicitación a quienes contribuyen a que la institución se mantenga entre las insignias del país.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.