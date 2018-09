Decreta duelo el consejo de estado

El Consejo de Estado de la República de Cuba, con motivo del fallecimiento del amigo Presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang, ha decidido decretar Duelo Oficial desde las 6:00 de la mañana del sábado 22 de septiembre hasta las 12:00 de la noche del domingo 23, y Duelo Nacional durante el día 24.

Mientras estén vigentes el Duelo Nacional y el Oficial, la Bandera de la Estrella Solitaria se iza a media asta en los edificios públicos e instituciones militares; durante el Duelo Nacional, además, quedan suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.