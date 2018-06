Debatirá movimiento obrero cubano el documento base

La discusión en los meses venideros del documento base para perfeccionar las funciones del sindicato centrará los debates en todos los centros laborales, informó Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista declaró durante una visita a Ciego de Ávila que esa tarea tendrá una importancia trascendental y estratégica para el futuro del movimiento obrero en el país.

Agregó que en las secciones sindicales los trabajadores podrán exponer democráticamente sus críticas, señalamientos y formulaciones concretas no solo dirigidas a alcanzar mayor liderazgo y participación sino también de asumir una inserción más efectiva.

Ese proceso servirá de guía para a partir del conjunto de planteamientos recibidos asegurar un informe de gestión a las sesiones finales del XXI Congreso , explicó.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.