Debaten en la ONU Proyecto de Resolución contra el bloqueo

Naciones Unidas (ONU). – La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas comenzó hoy en Nueva York el debate sobre el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

Se prevé que más de una treintena de representantes de delegaciones de varios países hará uso de la palabra en la sesión de este miércoles para explicar su voto respecto al proyecto.

De los 193 Estados miembros que conforman el mayor organismo de Naciones Unidas, solo unos 2 o 3 -según el decursar de los años- han seguido a Washington en su intento por mantener esa política de cerco.

En esta oportunidad, las autoridades norteamericanas ejercieron fuertes presiones y chantajes para que los países cambien su postura en contra del bloqueo, especialmente, los de América Latina, ha denunciado el canciller Bruno Rodríguez.

