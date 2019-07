Debaten en comisión parlamentaria problemática de la vivienda (+ Fotos)

La construcción de viviendas para las familias con tres o más hijos en municipios rurales se debatió en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, a la que asistió el Presidente Miguel Díaz-Canel.

Sobre los subsidios, la Directora General de la Vivienda, Vivian Rodríguez, precisó que hasta la fecha quedan pendientes más de 16 mil células básicas habitacionales.

Explicó que la producción local de materiales de la construcción no avanza al ritmo que demanda la implementación de la Política de la Vivienda, por ello los resultados son deficientes.

El diputado René Mesa llamó a no dormirnos con la documentación técnica que necesitan los locales para ser adaptados a viviendas, en tanto los parlamentarios santiagueros enfatizaron en la proyección a muy corto plazo para solucionar los derrumbes de viviendas por fenómenos atmosféricos.

A enfrentar todas las manifestaciones de indisciplinas e ilegalidades asociadas a los medicamentos convocó el vicepresidente cubano, Roberto Morales Ojeda en la Comisión de Salud y Deporte, donde los diputados conocieron sobre las medidas para minimizar el impacto de las faltas y bajas coberturas.

Enfatizó que la batalla es por lograr que estén en las farmacias la mayor parte de tiempo 619 productos del Cuadro Básico de Medicamentos, y afirmó que el comportamiento tendrá una tendencia al mejoramiento.

Dijo que lo anterior tiene que ver con poder contar con el financiamiento, la materia prima y capacidad productiva e insistió que en medio del recrudecimiento del bloqueo, el gobierno da prioridad al Programa de los Medicamentos

Morales Ojeda reiteró que hay que lograr un mayor control en la prescripción de los fármacos para lo cual es imprescindible el papel de todas las estructuras.

El Ministro de Salud Pública (MINSAP) José Angel Portal destacó que el Cuadro Básico de Medicamentos que tenemos en el país responde al cuadro sanitario de la población, y se trabaja para su mayor estabilidad, en especial de los controlados.

En la Comisión de Salud y Deporte, Portal dijo que están cubiertos todos los grupos farmacológicos y enfatizó que serán implacables ante el desvío y venta ilegal de los medicamentos, porque gente inescrupulosa no puede lucrar con la salud.

Sobre las medidas para minimizar el impacto de las faltas y bajas coberturas informó a los diputados el Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, del MINSAP, Emilio Delgado.

Mencionó que se evaluó el plan aprobado para los 91 productos de la tarjeta control, con énfasis en 12 que representan el 65% del total de las inscripciones para garantizar su disponibilidad y coberturas necesarias.

El diputado Víctor Manuel Gutiérrez, del municipio habanero de Boyeros, pidió a los parlamentarios explicar a la población el complejo contexto en que el gobierno acaba de tomar medidas de alto impacto social.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, otro legislador, Enrique Richard López, de Cienfuegos, dijo que se necesita acompañar al gobierno en todo lo que está haciendo, especialmente en el control a las empresas para evitar los robos de combustible.

Los diputados tienen que estar en todos los escenarios acompañando al gobierno y en función de respaldar lo que con tanto esfuerzo se hace, proclamó la holguinera Esther Dupont, quien evocó a Fidel y el concepto de Revolución.

En el debate tras la presentación del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, la diputada por Marianao, Ania Lastre, se refirió a la ejecución de las partidas presupuestarias.

En la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento cubano, fue tema este lunes el transporte público de pasajeros, que a pesar de las alternativas adoptadas para su mejoramiento, muestra aún en todas las provincias insatisfacciones referidas a la insuficiente oferta y la calidad del servicio.

Un asunto que incide en ello es la mala situación de los viales, que de acuerdo con los diputados constituye tópico reiterado en fiscalizaciones realizadas por los legisladores, y no se aprecian avances.

La parlamentaria Yuleimis Becerra, de Cienfuegos, se refirió a los problemas de mobiliario en varias terminales, las escasas ofertas gastronómicas, y las violaciones en las tarifas de precios.

Diputados de distintas provincias manifestaron su preocupación por la alta cifra de ómnibus Diana paralizados por falta de neumáticos, baterías y accesorios, situación que ha ido mejorando gradualmente.

La comisión parlamentaria de Atención a los Servicios dedicó uno de los puntos de su agenda al análisis de los resultados de la fiscalización a la sustitución de importaciones y la calidad del producto turístico.

Los diputados expusieron sus experiencias a partir de las visitas a instalaciones del turismo en los últimos seis meses, en las que comprobaron avances pero también insuficiencias en el encadenamiento productivo entre los sectores de mayor incidencia en el desarrollo de la estratégica industria turística.

En el debate se plantearon cuestiones como deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones -que llevan a la baja de habtaciones- y la falta de contrataciones con cooperativas agropecuarias para el suministro de frutas y vegetales.

La mala situación de los viales -que influye en el abastecimiento de las instalaciones turísticas- fue otro de los temas tratados en la comisión.

La política hostil de la administración Trump hacia Cuba -que implicará la disminución de 560 mil visitantes- precisa de medidas emergentes que simplifican normas de precios y potencian la comercialización en el mercado interno, informó el ministro de Turismo, Manuel Marrero.

Dijo que el turismo está importando demasiado, de ahí la importancia de concretar un eficiente encadenamiento con sectores esenciales como la agricultura y la industria alimentaria, y reconoció los avances del programa para ampliar la conectividad a internet en instalaciones hoteleras

Viceministros de Comunicaciones, la Industria Alimentaria, la Agricultura y el Transporte informaron a los diputados sobre proyectos en marcha de apoyo al turismo.

Destacan llevar este año la conexión a Internet hasta la playa en 151 nuevos hoteles, e inversiones para ampliar surtidos alimentarios.

Integrantes de la comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional se interesaron por la protección del medio ambiente, y abogaron por acciones que favorezcan el tratamiento de residuales.

Durante el primer día de trabajo de las comisiones permanentes del Parlamento, un diputado de Ciego de Ávila, insistió en la necesidad de invertir en la planta de residuales de la industria cárnica de Morón que contamina el entorno.

La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, informó que están identificados 72 focos contaminantes de alta relevancia en el sector, por lo que se contempla la creación de lagunas de oxidación en las fábricas con mayor incidencia.

En la primera jornada de trabajo en el grupo de la agroalimentaria del Parlamento se abogó por reforzar en el programa inversionista líneas de producciones más limpias.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.