De regreso a Cuba, misión cumplida

La Habana,Cuba. – Este domingo viaja a Cuba la delegaciòn que llenò de entusiasmo el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Sochi, el cual concluyó con una declaración final que llama a mantener su carácter antiimperialista, anticolonialista y antifascista.

El documento final condena el injusto bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, hace un pedido urgente para eliminar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y rinde tributo a jóvenes dispuestos a dar su vida por la justicia social, en alusión al caso del argentino Santiago Maldonado.

La declaración denuncia el sufrimiento del pueblo sirio, y la desestabilización de gobiernos, como intenta hacerlo ahora Washington con Venezuela.

La primera Secretaria de la UJC, Susely Morfa, calificó de excelente la participación de la delegación cubana en más 35 espacios en una cita antimperialista donde se alzaron las voces por la paz.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa, dijo que se constató en los encuentros de solidaridad del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, como nuestro país es referente por su resistencia y mantener firme sus convicciones en defensa de su soberanía e independencia.

Destacó como los jóvenes tenían muy presentes a Fidel y al Che, querían estar cerca de los cubanos y saber cómo pensaban, y sentenció donde ha estado Cuba en el Festival ha estado el mundo entero.

Se logró combinar el entusiasmo y la alegría con responsabilidad, madurez y preparación de nuestros jóvenes, lo que demuestra su alta educación, subrayó Morfa

Anunció que la delegación cubana fue reconocida por las autoridades de la Villa donde se hospedan, que se llamará Cuba, por ser la más entusiasta, creativa y disciplinada, que logró contagiar a todos los jóvenes del mundo.

