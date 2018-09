Un curso escolar de enormes esfuerzos y motivaciones

Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asiste en la capital, a la inauguración del curso escolar 2018 – 2019, que se efectúa en la nueva Escuela Primaria Rafael María de Mendive, ubicada en La Habana Vieja.

Al nuevo período lectivo acuden casi dos millones de cubanos desde la enseñanza general, politécnica, laboral, pedagógica y universitaria y destaca el agradecimiento de la familia al gobierno revolucionaria por la alta prioridad que le otorga a la educación de sus hijos.

A pesar de la crisis económica, las limitaciones de recursos y el criminal bloqueo de la administración estadounidense, las escuelas cuentan con la base material de estudio y de vida.

Este curso escolar estará dedicado entre otras motivaciones al aniversario 45 de la visita de Fidel a Viet Nam.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.