Cumpliendo los mandatos de la Constitución

La Habana, Cuba.- De manera ordenada, organizada y con total transparencia, se realiza el proceso de entrega y recepción de los cargos de gobernadores y vicegobernadores provinciales, recién electos en Cuba.

La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, así lo evidencia en un tweet, en el que destaca además que ello garantiza la continuidad y perfeccionamiento en el trabajo de Poder Popular, al tiempo que da cumplimiento a los mandatos de la Constitución.

De acuerdo con la Ley Electoral, los gobernadores y vicegobernadores provinciales elegidos toman posesión de sus cargos ante el representante del Consejo de Estado designado al efecto, en la fecha fijada por este, dentro del término de los 21 días siguientes a su elección.

Una vez realizada en cada provincia la toma de posesión del gobernador y vicegobernador, se constituye el Consejo Provincial del Poder Popular.

