Cumbre de los Pueblos alerta sobre peligros del Neoliberalismo

Los participantes en la Cumbre de los Pueblos, que tuvo sus primeras sesiones de trabajo en Lima, discuten varios temas de suma importancia para la región latinoamericana.

En la sesión de la mañana de este miércoles, cinco conferencistas discutieron sobre el tema ¿Qué se juega en Perú de cara a la región?, donde se abordaron asuntos como la corrupción y el avance de las políticas neoliberales.

También en esta jornada, igual número de panelistas, entre ellos el ensayista cubano Enrique Ubieta, disertarán sobre qué se juega en nuestra América, un tema en el que presumiblemente, hará referencia a la ola neoliberal que azota al hemisferio.

La Cumbre de los Pueblos es la alternativa de la izquierda y los movimientos populares del continente a la Cumbre de las Américas, cuyo segmento gubernamental sesionará en Perú durante viernes y sábado próximos.

En el siguiente video Ronal Hidalgo al frente de la delegación juvenil denuncia en inauguración del V Foro de Jóvenes de las Américas la presencia de tres mercenarios en nombre de Cuba.

Desde Perú Raúl Menchaca enviado especial de la Radio Cubana.

