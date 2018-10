Culmina Conferencia Nacional de Unión de Informáticos

El estado de implementación de la política de perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana, así como las proyecciones de desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos de telecomunicaciones son analizados en la primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba.

En la jornada final, los afiliados a la joven organización aprobarán los objetivos de trabajo hasta 2021 y darán a conocer los resultados de las comisiones, organizada en temas como la gestión del conocimiento e innovación.

Este lunes en los debates delegados de Granma y Villa Clara valoraron lo logrado en apenas dos años de creada la organización.

Destacaron además los análisis realizados con anterioridad, los cuales permitieron profundizar en temas como la cibersociedad, y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

