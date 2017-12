Cubanos …. ¡Ya estamos en 2018!

La Habana, Cuba. – ¡Felicidades, familia! ¡Enhorabuena, cubanos! Contra adversos vaticinios y frente a vientos contrarios, ante empinados escollos y empecinados obstáculos, a pesar de los pesares y de a quien le pese, estamos en el 2018, en un nuevo aniversario.

¿Quién duda que seguiremos? ¿Quién piensa que no llegamos? Mientras estemos unidos tratándonos como hermanos, sin celos del que recibe, ni del que es más estimado por méritos singulares y tesón extraordinario, sin menosprecio del negro, ni menosprecio del blanco, ni de aquel que tiene menos, ni del menos agraciado.

Mientras estemos unidos, seremos el pueblo bravo de Bayamo y Baraguá y de La Sierra y el llano, ¡y habrá Patria para todos, y habrá Cuba para rato!.

