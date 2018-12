Cubanos en Venezuela participarán en referendo

El embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, informó hoy que los más de 22 mil colaboradores de la Isla en ese país suramericano se preparan para participar en el referendo constitucional previsto para febrero próximo.

El texto fue enriquecido con las opiniones de centenares de miles de ciudadanos del país antillano entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre pasados y de los millares de connacionales que cumplen misiones de trabajo o residen en el extranjero.

Polanco destacó que se trata de una demostración de genuina democracia revolucionaria que desmiente además de forma rotunda a quienes anunciaron apatía para debatir el país que quieren.

El embajador de Cuba señaló que la sede diplomática en Caracas se convertirá en un colegio electoral como lo serán casi otros 700 centros en toda Venezuela para que más de 22 mil colaboradores ejerzan su voto en el referendo.

