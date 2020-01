Cubanos rinden tributo al Maestro

Santiago de Cuba. – Coincidiendo con el aniversario 167 del natalacio de José Martí se celebró una ceremonia militar y acto político cultural ante el Mausoleo de José Martí en Santiago de Cuba donde se depositaron ofrendas florales del general de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente de la República Miguel Díaz-Canel, el presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo y el pueblo cubano.

Por su parte en Las Tunas protagonizaron un masivo y colorido desfile martiano, con bandas rítmicas, carteles e iniciativas alegóricoas a la obra de José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, al cumplirse 167 años de su natalicio.

La alegría de los que saben querer colmó el recorrido por la céntrica Calle Vicente García, desde la Plaza Martiana hasta el Parque 26 de julio, cargado de amor y patriotismo.

Similar celebración también se desarrolló en Ciego de Ávila y Granma, región oriental donde la ciudad de Bayamo acogió el desfile pioneril provincial martiano en el que niños de diversas enseñanzas escenificaron varios personajes del libro La Edad de Oro, escrito por el Héroe Nacional cubano.



Esa patriótica y colorida marcha partió desde la Plaza de la Patria y concluyó en el Reparto Antonio Guiteras, donde está una estatua de José Martí, a tamaño natural y en cuya base está escrita en una placa de mármol, la afirmación martiana, Yo tengo de Bayamo, el alma intrépida y natural.

La Parada Martiana en Santa Clara resultó un acontecimiento sin presedentes. Niños de la primera ensañanza y primaria, vestidos con los atuendos de los personajes de la Edad de Oro, llenaron de colorido la mañana de este 28 de enero con su marcha desde el Parque de Los Mártires hasta el Parque Leoncio Vidal.

La jornada de este martes demostró también que las nuevas generaciones de villaclareños siguen el legado de José Martí, el autor intelectual del Asalto al Cuartel Moncada.

